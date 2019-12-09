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Düzce'de servis midibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

6 saat önce

Kaza yerinden görüntüler Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün yakınlarının üzüntüsü Cenazenin araca konulması Kazaya karışan servis midibüsünün sürücüsünün üzüntüsü Detaylar Düzce'de servis midibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza yerinden görüntüler

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün yakınlarının üzüntüsü

Cenazenin araca konulması

Kazaya karışan servis midibüsünün sürücüsünün üzüntüsü

Detaylar Düzce'de servis midibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hızır M. idaresindeki 81 S 0623 plakalı servis midibüsü, Beyköy beldesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi Büyükaçma mevkisinde karşı yönden gelen Hüseyin Ak'ın (33) kullandığı 81 ET 253 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Midibüste bulunan işçiler, araçtan inerek yaralı sürücüye yardım etmeye çalıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Ak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ak'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü.

Jandarma tarafından gözaltına alınan servis sürücüsü bindirildiği araçta gözyaşı döktü.

Kaza yerine gelen Ak'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Düzce'de servis midibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:20 Kaynak: AA
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