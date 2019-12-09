Düzce'de servis midibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza yerine gelen Ak'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan servis sürücüsü bindirildiği araçta gözyaşı döktü.

Ak'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Ak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Hızır M. idaresindeki 81 S 0623 plakalı servis midibüsü, Beyköy beldesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi Büyükaçma mevkisinde karşı yönden gelen Hüseyin Ak 'ın (33) kullandığı 81 ET 253 plakalı motosikletle çarpıştı.

Detaylar Düzce 'de servis midibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

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