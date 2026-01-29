Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Düzce'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Aziziye Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kimlikleri tespit edilen E.E., E.R.A. ve S.A.'ya yönelik operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda, satışa hazır 6 parça halinde 42 gram sentetik kannabinoid ve bir miktar kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - DÜZCE