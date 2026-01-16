Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yahyalar Mahallesinde bir kişi yapılan teknik takipli soruşturma kapsamında yakalandı. Şüpheli ile birlikte 1 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapılan S.Y. (40) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DÜZCE