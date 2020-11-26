Düzce'de yeni güzergahlar belirlendi - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, şehir merkezinin dört bir yanında yeni ulaşım ağlarını oluşturmaya devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü, 2020 yılını 39 kilometre yeni yol güzergahları ile kapatmayı planlıyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akınlar, Arapçiftliği, Kazukoğlu ve Nalbantoğlu mahallelerinde yol açma çalışmalarını hızlandırdı. Şehrin dört bir yanında üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler, yeni imar yollarının açılmasının yanı sıra mevcut yollarda genişletme ve düzenleme çalışmalarını da aksatmıyor. 2020 yılında 23 mahallede şu ana kadar 25 kilometre yol açıldığını belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, " Ekiplerimiz, mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşlarımızın elzem ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyorlar. Düzce'mizin ulaşım sorunlarını çözmek için gereken tüm çalışma ve programımızı yaptık. Bu konuda kararlıyız. 2020 yılında şu ana kadar 25 kilometre yol açtık. Hedefimiz yılsonuna kadar 39 kilometreye ulaşmak" diye konuştu. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün, Beyciler, Akınlar, Arapçiftliği, Kazukoğlu ve Nalbantoğlu mahallelerinde yeni yollar açarak ulaşımın rahatlamasını sağladığına dikkat çeken Başkan Özlü, " Çevre yollarımızı da birbirine bağlıyoruz. Ağa mahallesindeki kamulaştırmanın sonlandırılmasıyla birlikte önümüzdeki sene tüm çevre yollarımız birbirine bağlanmış olacak. Ayrıca Körpeşler, Akınlar ve Beyciler mahallelerimizde 11 kilometre 25 metrelik çevre yolu da yaptık. Diğer yol çalışmalarımız da vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda açılarak ulaşıma sokuldu. Düzce'mize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - DÜZCE