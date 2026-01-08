Düzce\'de Yeni Kan Merkezi Kurulacak

DÜZCE (İHA) – Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, kentin ve bölgenin kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Bahçeşehir bölgesinde modern ve yüksek kapasiteli bir kan merkezi kurmak için çalışma yürüteceklerini bildirdi.

Kızılay'ın kan bağışı faaliyetleri ve yeni projeleri hakkında açıklamalarda bulunan Halil Aydın, geçen yıl ülke genelinde 3 milyon ünitenin üzerinde kan bağışı toplanarak başarı elde edildiğini vurguladı. 6 Şubat depremlerinin ardından kan stoklarında yaşanan zorlu sürecin geride kaldığını belirten Aydın, "Yüzde 10'luk doğrudan kayıp söz konusuydu. Bunun verdiği etkiyle kan stoklarımızda sıkıntılı bir dönemden geçtik ama bu yıl itibariyle Kızılay, 3 milyon ünite kanın üzerine çıkarak ciddi bir başarı elde etti. Aynı şekilde bölge olarak iyi durumdayız. Daha iyisi olabilir mi? Elbette ki daha iyisi hep var. Hedefimiz daha iyisi olsun" dedi.

Mevcut kan bankasının kapasitesinin çok daha üzerinde bir tesis planladıklarını ifade eden Halil Aydın, projenin detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bölge Kan Merkezi yapma konusunda bir projemiz vardı. Geçmiş dönemlerde de bununla ilgili bir takım çalışmalarımız oldu, kamuoyuna yansıtmıştık. Milli Emlak Müdürlüğü üzerinden yer tahsisi konusunda ciddi bir aşama kaydettik. Planlanan yerimiz Kalıcı Konutlar'da güzel bir noktada. İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte bir yer. İnşallah ilerleyen süreçte buna ilişkin bir projemiz var. Projeyle birlikte şehir eşrafının da bu konuda desteğini alarak bir yardım kampanyası ile birlikte bölgeye yakışan, Düzce'ye yakışan güzel bir Kan Merkezi yapılacağını ümit ediyorum."

Yeni merkezin hem Düzce'ye hem de çevre illere hizmet vereceği öğrenildi. - DÜZCE