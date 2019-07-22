Son Dakika Haberleri: Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
Son Dakika Güncel Haber

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

1 saat önce

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Akçakoca ilçesinde su baskını ve toprak kaymasının yaşandığı bölgelerde helikopterle incelemede bulundu.

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması, System.String[]
Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Akçakoca ilçesinde su baskını ve toprak kaymasının yaşandığı bölgelerde helikopterle incelemede bulundu.
Vali Dağlı, Düzce 18 Temmuz Stadı'ndan bindiği Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle Uğurlu ve Esmahanım köylerinde yürütülen çalışmaları denetledi.
Dağlı, helikopterde gazetecilere yaptığı açıklamada, biri çocuk 3 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu hatırlattı.
Arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Dağlı, "Bugün bir çocuğumuz bulundu, kız olduğu düşünülüyor. Kimliği netleşecek. Şu an 3 kişiyi bulmuş olduk. Burada 234 personel arama çalışmalarına devam ediyor. Helikopterlerimiz, arama köpekleri burada çalışmalara katılıyor." diye konuştu.
Vali Dağlı, bölgede çalışmaların sürdüğünü; önceliklerinin, kayıp vatandaşların bulunması olduğunu vurguladı.
Zülkif Dağlı, su baskını, Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sel nedeniyle Akçakoca'da denize girmek yasaklandı Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Toppaş'ın FETÖ'den tutuklu damadı, epilepsi krizleri sonrası AYM'ye başvurdu Milli Eğitim Bakanlığınca, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonucu açıklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 18:20:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]