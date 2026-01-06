Düzce'den Fındık İhracatı - Son Dakika
06.01.2026 09:33
2025'te Düzce, AB'ye aylık 16.455 ton iç fındık ihraç etti. Türkiye fındıkta lider konumda.

DÜZCE (İHA) – Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2025 yılında ayda 16 bin 455 ton iç fındık ihraç edildi.

Fındık ihracatında dünya pazarının büyük bir bölümünü elinde tutan Türkiye, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeye devam ediyor. Fındık, Karadeniz Bölgesinde olduğunu gibi Düzce'de çok sayıda aile tarafından üretiliyor ve geçim kaynağı oluyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ihracatta önemli bir yer tutan fındığa ilişkin 11 aylık verileri açıkladı. Verilere göre, ocak ayında 2 bin 416 ton, şubat ayında 3 bin 6 ton, mart ayında 2 bin 952 ton, nisan ayında 2 bin 697 ton, mayıs ayında bin 780 ton, haziran ayında 610 ton, temmuz ayında 887 ton, ağustos ayında 462 ton 910 kilo, eylül ayında 478 ton, ekim ayında 471 ton 15 kilo, kasım ayında 590 ve aralık ayında ise 105 ton fındık ihraç edildi.

2024 yılında toplam 20 bin 240 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirilirken, 2025 yılında bu rakam 16 bin 455 tona kadar ulaşabildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

