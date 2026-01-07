Düzce İGM Denetim Komisyonu Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Düzce İGM Denetim Komisyonu Seçildi

Düzce İGM Denetim Komisyonu Seçildi
07.01.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce İl Genel Meclisi'nde denetim komisyonu seçimi yapıldı; üyeler belirlendi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Genel Meclisi (İGM) denetim komisyonu seçimi yapıldı.

Düzce İGM toplantısı Meclis Başkanı Fazlı Koç başkanlığında yapıldı. Açılış ve yoklama ile başlayan toplantıda katip üye Şükrü Sert tarafından bir önceki karar özetlerini kapsayan tutanak okundu.

Gündemin bir diğer maddesi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 17'nci ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21'inci maddeleri gereğince, İl Özel İdaresinin 2025 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetlenmesi amacıyla Denetim Komisyonu seçimi yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Şükrü Sert, Oğuzhan Küçük, Ömer Yıldırım, Ümit Tekel ve İsmail Akalın denetim komisyonu üyeliğine seçildi.

İhtisas komisyonlarından gelen raporlar kapsamında; Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, Komisyon Başkanı Hasan Aktürk tarafından meclise sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce İl Genel Meclisi, Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce İGM Denetim Komisyonu Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Firari zanlı Bursa’yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı
Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba
Cenk Tosun’un yeni takımı belli oldu Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu
Alarmları kurun Dev maç şifresiz kanalda Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda
Genç istihdam hamlesi 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek

12:40
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
11:22
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 13:01:49. #7.11#
SON DAKİKA: Düzce İGM Denetim Komisyonu Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.