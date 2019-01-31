Düzce Kaza Yapan Alkollü Sürücü, Araçtan Çıkmamak İçin Direndi

Kaza yapan alkollü sürücü, araçtan çıkmamak için direndi
DÜZCE'de alkollü sürücü önce park halinde duran bir otomobile, ardından kaldırım üzerine bulunan demir bariyerlere çarptı. Kullanılmaz hale gelen araçtan çıkmamakta direnen sürücü, müzik dinlemek için aracının teybinin sesini açmaya çalıştı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Kültür Mahallesi
Ela Bahriye Oral Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şehir merkezi istikametine gitmekte olan Onur U. idaresindeki 81 AAG 615 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce yol kenarında park halinde bekleyen 81 DY 344 plakalı araca ardından ise kaldırım kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kaza sonrası ön tarafı tamamen parçalanan aracın sürücüsü Onur U.?nun ise alkollü olduğu anlaşıldı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerinin ısrarlarına rağmen araçtan inmeyen alkollü sürücü yanında bulunan kız arkadaşının da araçtan inmesine müsaade etmedi. Sürücü Onur U., aracının içinde teybin sesini açmaya ve müzik dinlemeye çalıştı. Ardından yol kenarında bekleyen vatandaşlardan sigara almak için inen U., tekrar aracına geri döndü ve polis ekiplerinin LPG'li araçta sigara içmeme uyarısına rağmen sigara içmeye devam etti. Polisin ısrarı üzerine araçtan inen U., tekrar aracına bindi. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonrası otomobilinden güçlükle indirilebilen Onur U.?nun, Çilimli
'de bulunan Düzce
Açık Cezaevi'nden izinli olarak çıktığı ve 5 gün sonra cezaevine geri döneceği öğrenildi. Gözaltına alınan U., Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'ne götürülürken, otomobil ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. U.'nun 3.40 promil alkollü olduğu belirlenirken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.