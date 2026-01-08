Düzce'nin 'Beyaz Bal'ı Sağlık Kaynağı - Son Dakika
Düzce'nin 'Beyaz Bal'ı Sağlık Kaynağı

08.01.2026 09:39
Düzce'de üretilen kristalize 'beyaz bal', sağlık yararları ile dikkat çekiyor. Girişimci Söğüt, doğal sürecini anlattı.

Düzce'de halk arasında "beyaz bal" olarak bilinen kristalize bal, hem merak uyandırıyor hem de sağlık dolu içeriğiyle ilgi görüyor.

Halk arasında genellikle "şekerlenmiş bal" olarak bilindiği için mesafeli durulan, Düzce ve çevresinde üretilen ve "beyaz bal" olarak ünlenen doğal ürün, hem kahvaltı sofralarını süslüyor hem de doğal içeriğiyle şifa kaynağı olarak görülüyor. Düzceli genç girişimci Yunus Emre Söğüt, beyaz balın doğal sürecini ve gördüğü ilgiyi anlattı.

Yunus Emre Söğüt, beyaz balın kristalleşme sürecinin tamamen polen tozlarından kaynaklandığını belirterek, "Polenlerin bal içerisinde eşit şekilde dağılmasıyla kristalleşme homojen bir yapı kazanır. Orman gülü balımızın polen tozları sayesinde kristalize olmuş hali beyaz baldır. Bu, saf bir orman gülü balıdır. Zamanla doğal olarak kristalize olur. Polen tozları sayesinde eşit bir şekilde bu hale gelir. Asıl bal bu şekilde tüketilmelidir" dedi.

"Tüketiciler kristalize baldan çekinmemeli"

Kristalize olan balın bozulmuş ya da kalitesiz olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkati çeken Söğüt, bu durumun balın ham ve doğal yapısının bir göstergesi olduğunu dile getirdi. Girişimci Yunus Emre Söğüt, tüketicilerin kristalize baldan çekinmemesi gerektiğini belirterek, bu yapının balın doğallığını ve saflığını gösterdiğini ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Söğüt, Düzce

