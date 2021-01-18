Düzce TEM Otoyolu'na 13 saat sonra trafiğe açıldı - Son Dakika

Düzce TEM Otoyolu'na 13 saat sonra trafiğe açıldı

18.01.2021 13:43

Düzce TEM Otoyolu'na 13 saat sonra trafiğe açıldı Düzce'de etkili olan kar yağışı sonrasında 13 saat trafiğe kapanan TEM Otoyolu, yapılan çalışmaların ardından yol trafiğe açıldı.

Düzce TEM Otoyolu'na 13 saat sonra trafiğe açıldı

DÜZCE - Düzce'de etkili olan kar yağışı sonrasında 13 saat trafiğe kapanan TEM Otoyolu, yapılan çalışmaların ardından yol trafiğe açıldı. Yolun son hali ise havadan görüntülendi.

Düzce'de etkili olan kar yağışı sonrasında TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapanmış, araçlar D-100 karayoluna gönderilmişti. Yoğunluk nedeni ile D-100 Karayolu İstanbul istikameti de trafiğe kapanmıştı. Karayolları ve Bölge Trafik Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması sonrasında D-100 Karayolu ve Tem Otoyolu İstanbul İstikameti yaklaşık 13 saat sonra trafiğe açıldı.

Akıcı şekilde ilerleyen trafikte polis ekipleri de güzergah üzerinde sürekli kontroller sağlayarak, gece saatlerinde emniyet şeridine park edilen tır ve kamyonlar çevresinde de dubalama çalışması yapıyor. Ayrıca, kar yağışının durması ile birlikte TEM otoyoluna güneş doğdu. Buz olan bölgelerin güneş ile birlikte erimeye başlayınca, Ankara-İstanbul yolunda ki tüm tehlikeler ortadan kalktı.

TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti 3 şeridi de trafiğe açılırken, yolun son durumu drone ile havadan görüntülendi.

Düzce TEM Otoyolu'na 13 saat sonra trafiğe açıldı
Düzce TEM Otoyolu'na 13 saat sonra trafiğe açıldı
Düzce TEM Otoyolu'na 13 saat sonra trafiğe açıldı
Düzce TEM Otoyolu'na 13 saat sonra trafiğe açıldı

TEM Otoyolu, İstanbul, Düzce, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Düzce TEM Otoyolu'na 13 saat sonra trafiğe açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bursasporlu Ali Akman için Lille resmen devreye girdi Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi TOGG'un Gemlik Tesisi'ndeki üst yapı inşaatı için 1.500 kişi istihdam edilecek 3 yıl önce iş yerine giren araçtan kıl payı kurtulan tamirci, bu defa da halk otobüsünün kopan tekerleği nedeniyle ölümden döndü Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya gençlik fotoğrafını paylaştı, herkes Latif Doğan'a benzetti Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için "dağıtımı durdurun" çağrısı Paralar yarın yatmaya başlıyor! Emekliler maaş ve ek ödemelerini zamlı alacak
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in tutukluluğu için yapılan itiraz reddedildi İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in tutukluluğu için yapılan itiraz reddedildi         
14:08
İstanbul Bahçelievler'de akılalmaz olay! Belediye ekipleri bir vatandaşın yanlışlıkla çöpe attığı altınları arıyor İstanbul Bahçelievler'de akılalmaz olay! Belediye ekipleri bir vatandaşın yanlışlıkla çöpe attığı altınları arıyor         
13:52
İsrail'de haham korona aşısıyla ilgili sözleri tartışma yarattı: Yaptırırsanız eşcinsel olursunuz İsrail'de haham korona aşısıyla ilgili sözleri tartışma yarattı: Yaptırırsanız eşcinsel olursunuz         
13:26
Yaşlı kadına terlik fırlatıp dalga geçen bakıcı kamerada Yaşlı kadına terlik fırlatıp dalga geçen bakıcı kamerada         
12:56
Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor         
12:44
Sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen kadın çareyi denize atlamakta buldu Sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen kadın çareyi denize atlamakta buldu         
12:18
Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalanan kaçak avcılara 33 bin TL ceza Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalanan kaçak avcılara 33 bin TL ceza         
11:52
Stachowiak'a alacakları ödenmediği gerekçesiyle Denizlispor'a transfer yasağı geldi Stachowiak'a alacakları ödenmediği gerekçesiyle Denizlispor'a transfer yasağı geldi         
11:48
Türkiye'nin ürettiği SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi Türkiye'nin ürettiği SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi         
11:31
Korona Çin ekonomisini nasıl etkiledi? Salgının çıkış noktası olmasına rağmen veriler şaşırttı Korona Çin ekonomisini nasıl etkiledi? Salgının çıkış noktası olmasına rağmen veriler şaşırttı         
10:53
18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?         
10:50
Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi         
10:25
Cinsel organında çıkan sivilcenin 'gazlı gangrene' dönüşmesi nedeniyle ölümden döndü Cinsel organında çıkan sivilcenin 'gazlı gangrene' dönüşmesi nedeniyle ölümden döndü         
10:01
3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi? 3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi?         
09:58
Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu! Evden çıkmaya korkar hale geldi Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu! Evden çıkmaya korkar hale geldi         
09:06
Çıldır Gölü'nde buzun erken çözülmesi bölge halkını tedirgin etti: Bu bir kıyamet alameti Çıldır Gölü'nde buzun erken çözülmesi bölge halkını tedirgin etti: Bu bir kıyamet alameti         
09:03
Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti         
08:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 14:38:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce TEM Otoyolu'na 13 saat sonra trafiğe açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei