Düzce Üniversitesi ve Çelebi Kalıp İş Birliği Yolunda

Ge, üretim ve uygulamalı eğitim alanlarında iş birliği imkanları değerlendirildi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, beraberinde Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Resul Kara, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Etem Gürel ve Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin ile birlikte ihracat yapan firmalardan Çelebi Kalıp ve Makine'yi ziyaret etti. Firma yetkililerinden bilgi alan üniversite heyeti, üretim alanlarını ve yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Gerçekleştirilen görüşmelerde üniversite–sanayi iş birliği çerçevesinde yapılabilecek ortak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Rektör Nedim Sözbir, üniversite ile sanayi arasındaki iş birliğinin hem akademik hem de sektörel gelişim açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, ev sahipliği için firma yetkilisi Atilla Çelebi'ye teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Çelebi Kalıp ve Makine sahibi Atilla Çelebi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Düzce Üniversitesi ile gerçekleştirilecek iş birliklerinin, hem firmamızın Ar-Ge kapasitesine hem de öğrencilerin uygulamalı eğitim süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Nazik ziyaretleri ve değerli görüşleri için Sayın Rektörümüze ve üniversite heyetine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet ve iş birliği temennileriyle sona erdi. - DÜZCE