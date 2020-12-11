Düzce Valisi Atay'dan uzaktan eğitim merkezine ziyaret - Son Dakika

Düzce Valisi Cevdet Atay'ın İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile uzaktan eğitim merkezini ziyaret ettiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, pandemi sürecinde uzaktan eğitim çalışmalarının verimliliğini ve uzaktan eğitim materyali üretim kapasitesini arttırmak ile ilin uzaktan eğitim altyapısını güçlendirmek için uzaktan eğitim merkezi kurulumuna ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde halihazırda faal olan gazetecilik ve radyo televizyon alanı ile kazanılmış nitelikli personel varlığı, bu merkezin nitelikli eğitim materyali üretme kapasitesine olumlu katkı sunduğu kaydedildi.

Uzaktan eğitim merkezinin Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında 140 metrekare alanda kurulduğu aktarılan açıklamada, "Alanın altyapısının amaca uygun hale getirilmesi için Düzce İl Özel İdaresi tarafından inşaat ve altyapı çalışması yapılmış, bu iş için Milli Eğitim Müdürlüğümüz bütçesinden yaklaşık 70 bin lira harcanmıştır. Kamera, ses ve görüntü kayıt ve işleme sistemleri, ışık sistemleri, bilgisayar ve mobilya ihtiyaçları, bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bütçesinden 350 bin lira harcama yapılmıştır. Uzaktan eğitim merkezinde, yüksek kalitede eğitime yönelik ders anlatım videoları çekilebilecek, stüdyo ortamında söyleşi, panel gibi etkinliklerin çekim ve yayınları yapılabilecek, ses yalıtımı ile şartları iyileştirilmiş ses kayıt odasında çeşitli ses kayıtları yapılabilecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca merkezde üretilen eğitim içeriklerinin kentteki ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde öğrenim görmekte olan bütün öğrencilerin istifadesine sunulacağı aktarıldı.