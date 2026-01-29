Düzce Valisi Makas, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Düzce Valisi Makas, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Düzce Valisi Makas, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
29.01.2026 10:41
Vali Makas, AA'nın yarışmasında fotoğraflara oy vererek önemli anları seçti. Oylama 15 Şubat'a kadar.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Makas, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre" kategorisinde Gerald Anderson'ın "Yüz Aynası" karesini seçen Makas, "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'ın "Sevgi Koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarına oy verdi.

Makas, AA'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve aziz milletin göz bebeği olduğunu belirterek, kurumun geleneksel hale getirdiği fotoğraf yarışmasında kuruluşunun 106. yılında da oy kullanmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını ifade etti.

Vali Makas, özellikle Gazze'de yaşanan zulme ve açlığa ayrılan özel kategorinin dikkatini çektiğini aktararak, "Orada ümmetin bize emaneti evlatların özellikle yemek sırasındaki fotoğrafını seçtim. Rabbimin izniyle inşallah Türkiye'nin liderliğinde, önderliğinde bölgeye barış ve huzur gelir. Sadece Gazze değil tüm dünyada açlık, gözyaşı son bulur. Siyonist yapının dünyada özellikle ümmet noktasında yaptığı baskılar ortadan kalkar diye ümit ediyorum." diye konuştu.

AA çalışanlarını yaptığı faydalı ve güzel işlerinden dolayı tebrik eden Makas, "Anadolu Ajansı, tarafsız, ilkeli ve topluma doğru haber ulaştırma noktasında her birimizin göz bebeği. Bu noktada da hepinizi tebrik ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

