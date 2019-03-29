Son Dakika Haberleri: Düzelterek Yeniden) - Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz İçin Anma Töreni (1)

Düzelterek Yeniden) - Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz İçin Anma Töreni (1)

3 dakika önce

CUMHURİYET Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehit edilişinin 4. yılında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda törenle anıldı.

Düzelterek Yeniden) - Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz İçin Anma Töreni (1), System.String[]
CUMHURİYET Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehit edilişinin 4. yılında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda törenle anıldı. Şehit savcı için adliyede düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,  İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan katıldı. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:13 Kaynak: DHA

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