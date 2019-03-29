Düzelterek Yeniden) - Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz İçin Anma Töreni (1)
3 dakika önce
CUMHURİYET Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehit edilişinin 4. yılında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda törenle anıldı.
CUMHURİYET Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehit edilişinin 4. yılında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda törenle anıldı. Şehit savcı için adliyede düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:13 Kaynak: DHA
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