E-Ticaret Eğitimi Başlıyor

TİCARET Bakanlığı, Elektronik Ticareti Güçlendirme Projesi kapsamında Türkiye genelindeki esnaf ve KOBİ'lere yönelik e-ticaret ile ilgili eğitim çalışması başlatılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı tarafından, paydaşları ile birlikte yürütülecek Elektronik Ticareti Güçlendirme Projesi ile ülkemizin e-ticaret potansiyelinin artırılması ve girişimci ekosisteminin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Projede yer alacak iller, Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen e-ticaret uyum endeksi esas alınarak belirlenmiştir. Bu kapsamda; illerin e-ticaret hacmi, işletmelerin e-ticarete entegrasyon düzeyi ve e-ticaret faaliyetlerinin il ekonomisine katkısı gibi göstergeler bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmiş; gelişime ihtiyaç duyduğu tespit edilen 30 il proje kapsamına dahil edilmiştir. Proje; 12'nci Kalkınma Planı (2024-2028) ile Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları'nda yer alan e-ticarette güvenin artırılması, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve elektronik ticaret hacminin ülke genelinde dengeli şekilde artırılmasına yönelik hedef ve tedbirlerle uyumlu olarak hayata geçirilmektedir. Bu çerçevede, 30 ildeki katılımcılar için belirlenen 10 veya 12 merkez ilde, çevre illerden gelecek katılımcıların bir araya getirileceği eğitim programları düzenlenecektir. Böylece, etkileşimi yüksek, verimli ve sürdürülebilir bir eğitim modeli uygulanacaktır" denildi.

'BÜTÜNCÜL BİR PERSPEKTİF SUNULACAKTIR'

2026 yılı içinde gerçekleştirilecek eğitimlerin, e-ticarete başlamak isteyen girişimciler ve işletmeler için yol gösterici bir rehber niteliği taşımasının hedeflendiği belirtilerek, "Eğitimlerde; sektörün önde gelen temsilcilerinin saha tecrübelerine dayalı uygulama örnekleri ile bakanlığımız çalışanlarının mevzuat, kamu destekleri ve düzenleyici çerçeveye ilişkin bilgilendirici sunumları bir araya getirilerek katılımcılara bütüncül bir perspektif sunulacaktır. Bu kapsamda, e-ticarete yeni adım atmayı planlayan esnaf ve KOBİ'lerin; hangi aşamalardan geçmeleri gerektiği, hangi araç ve altyapılardan faydalanabilecekleri, karşılaşabilecekleri riskler ve bu risklere karşı alınabilecek tedbirler hakkında doğrudan ve pratik bilgiye erişmeleri sağlanacaktır. Eğitimlerin, teorik bilginin ötesine geçerek doğru iş modeli kurulması, sürdürülebilir büyüme ve güvenli dijital ticaret anlayışının yerleşmesine katkı sağlaması amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Proje ile kadın ve genç girişimciler başta olmak üzere mevcut işletmelerin e-ticaret yoluyla ölçeklenebilir ve sürdürülebilir biçimde büyümelerinin desteklenmesi, yerel üreticilerin markalaşma, dijital görünürlük ve lojistik kapasite kazanımı yoluyla ulusal ve küresel pazarlara erişimlerinin artırılması ve kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının eş güdümüyle Türkiye e-ticaret ekosisteminin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu süreçte; bölgesel farklılıkların azaltılması, dijital ticarette fırsat eşitliğinin artırılması ve yerel değerlerin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi de projenin temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın da çeşitli vesilelerle ifade ettiği üzere, ülkemizin her bölgesindeki satıcılarımızın dijital ticaret ekosistemine daha güçlü şekilde dahil olmalarını sağlamak, Ticaret Bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. E-Ticareti Güçlendirme Projesi, bu vizyon doğrultusunda atılan somut ve kapsayıcı adımlardan biri olacaktır."