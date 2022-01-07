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E-ticaretteki hareketlilik yazılım sektörünün işgücünü artırdı - Son Dakika

E-ticaretteki hareketlilik yazılım sektörünün işgücünü artırdı

07.01.2022 09:41
E-ticaretteki hareketlilik yazılım sektörünün işgücünü artırdı

Pandeminin de etkisiyle 220 milyar liraya ulaşan e-ticaret ekosisteminin oyun kurucusu konumunda yer alan yazılım sektörü, ihracat yolculuğunda gaza bastı.

Pandeminin de etkisiyle 220 milyar liraya ulaşan e-ticaret ekosisteminin oyun kurucusu konumunda yer alan yazılım sektörü, ihracat yolculuğunda gaza bastı. E-ticaretteki hareketliliğin yazılım sektörünün işgücünü artırdığını belirten Byte Dijital Kurucu Ortağı Hakan Sancak, "2021'de 300'den fazla işletmeye yazılım ve dijital pazarlama çözümleri sunduk. Bu sürede ihracat odaklı e-ticaret çözümlerimizi 4 kat artırdık" dedi.

Pandeminin getirdiği yeni çalışma düzeni tüm sektörlerin dijital dönüşümünde stratejik öneme sahip yazılımın bilişim ve iletişim teknolojilerindeki (BT) payını artırdı. TÜBİSAD'ın (Bilişim Sanayicileri Derneği) verilerine göre, yazılım sektörü 2020'de yüzde 22 büyümeyle 189 milyar dolara ulaşan BT sektöründen 25,2 milyar dolarlık bir pay aldı. Yerli ürünlerin oranının yüzde 71'e ulaştığı sektör, ihracatta elde ettiği yüzde 70'lik artışla BT sektörünün ihracat lideri olarak yaklaşık 9 milyon liralık dış satım gerçekleştirdi. Yazılımın e-ticaret ekosisteminde oyun kurucu bir aktör olduğunu belirten Byte Dijital Kurucu Ortağı Hakan Sancak, "Pandemide yaklaşık yüzde 165 artışla 220 milyar liraya ulaşan e-ticaret sektöründeki büyümede, yazılımın büyük rolü bulunuyor. Diğer sektörlere kıyasla düşük maliyetlerle yüksek katma değerli ürün üreten sektör, e-ticaret ekosistemindeki işletmelere verimlilik ve rekabet avantajı getiriyor" dedi.

GİRİŞİMCİ VE İŞLETMELERE E-TİCARET YOL HARİTASI

Sancak, "Sahip olduğumuz tecrübeli ekibimiz ile dijital pazarlama, mobil uygulama ve e-ticaret yazılımları hizmetlerimizle farklı dinamikleri olan e-ticaret sektöründe yer almak isteyen girişimci ve işletmelere etkili bir yol haritası çıkartıyoruz. Dünyanın en çok kullanılan e-ticaret yazılım altyapısı Shopify'ın Türkiye partneri olarak son 1 yılda 300'den fazla işletmeyi yazılım, dijital pazarlama ve ihracat odaklı e-ticaret çözümlerimizle buluşturduk. İhracat odaklı e-ticaret yazılımlarımıza yönelik taleplerde geçmişe nazaran 4 kat artış yaşandı. Yeni nesil teknolojiler kullanarak geliştirdiğimiz çözümlerimizle yazılım sektörünün ihracat yolculuğunu destekledik" diye konuştu.

İŞLETMELERLE İŞ ORTAKLIĞI KURUYOR

İşletmelerle e-ticaret, web yazılım ve dijital pazarlama odaklı iş ortaklığı kurduklarını söyleyen Sancak, "E-ticaret alanında öncelikle markaların ihtiyaç ve sorunlarını tespit ederek raporlandırıyoruz. Bu rapordan yola çıkarak özel yazılımlar geliştiriyor ya da Shopify, OpenCart gibi yazılım altyapılarını kullanarak ihtiyaca cevap veren çözümler üretiyoruz. iOS ve Android cihazlar için geliştirdiğimiz uygulamalarla işletmelerin e-ticaretteki kimliklerine değer kazandırıyoruz. Başta dijitalleşme yolundaki KOBİ'ler olmak üzere, kurumsal işletmelerin başarı hikayelerine yenilerini ekliyoruz" ifadelerini kullandı.

DİJİTAL PLATFORMLARI ETKİLİ REKLAM ARACINA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

İşletmelerin değişen tüketici davranışlarına göre iş modellerini dijitalleştirdiklerini kaydeden Sancak, " Instagram, Facebook, Google, TikTok ve Criteo gibi platformlar da dijital pazarlamanın temel enstrümanı haline geldi. Sunduğumuz dijital pazarlama danışmanlığı kapsamında bu platformları işletmeler için etkili bir reklam aracına dönüştürüyor, iş ortaklarımızın hikaye anlatıcılığını üstleniyoruz. Performans odaklı fiyatlama üzerinden geliştirdiğimiz kazan kazan modeliyle işletmelere maliyet avantajı sunuyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.


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E ticaret, Bilişim, oyunlar, İhracat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel E-ticaretteki hareketlilik yazılım sektörünün işgücünü artırdı - Son Dakika


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