Eber gölü'ndeki sazlık alanda yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eber gölü'ndeki sazlık alanda yangın - Son Dakika

Eber gölü'ndeki sazlık alanda yangın

6 saat önce

Eber Gölü'ndeki sazlık alanda yangınAfyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde sazlık alanların bulunduğu noktada yangın çıktı.

Eber Gölü'ndeki sazlık alanda yangın

Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde sazlık alanların bulunduğu noktada yangın çıktı. Karadan müdahale edilemeyen yangın etkisini azaltarak, sürüyor.

Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçelerinin ortasında bulunan Eber Gölü'nde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Sazlıkların bulunduğu alanda çıktığı için araçların giremediği ve karadan müdahale edilemeyen yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangın nedeniyle gökyüzünü duman kaplarken, duman ve alevler çevreden de görüldü.

Birçok balık ve kuş türüne ev sahipliği yapan Eber Gölü'nde bölge halkının geçim kaynağı olan sazlıklardaki yangın endişe yarattı. Bölge halkı sık sık benzer yangınların çıktığını belirtirken, rüzgarın şiddetini yitirmeye başlamasıyla alevlerin de etkisini azaltarak sürdüğü kaydedildi.

Eber gölü'ndeki sazlık alanda yangın

Afyon, Eber, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uluabat gölünde sazlık alanda yangın çıktı! Mandalar telef oldu
Son dakika: Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var İBB önündeki fayton protestosunda 5. gün! Eylemciler ile zabıta arasında gerginlik çıktı Gasp ettikleri tekel bayiinin sahibini 3 yerinden bıçaklayıp kaçtılar

Son Dakika Haberleri
18:35 Tosya'da çıkan yangında ev samanlık ve ambar yandı - Son Dakika
18:35 DHA YURT BÜLTENİ-25 - Son Dakika
18:35 Muğla büyükşehir belediyesi'nden atık su arıtma tesisi açıklaması - Son Dakika
18:35 Hakkari emekli okul müdürünün uyuşturucu çetesine operasyon 10 tutuklama - Son Dakika
18:30 İzmirliler su kuyruğunda - Son Dakika
18:08 Son dakika: Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var - Son Dakika
17:00 İBB önündeki fayton protestosunda 5. gün! Eylemciler ile zabıta arasında gerginlik çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 18:36:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eber gölü'ndeki sazlık alanda yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]