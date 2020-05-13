EBRD Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunu açıkladı - Son Dakika
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EBRD Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunu açıkladı

6 saat önce

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), faaliyet gösterdiği ekonomilerin bu yıl yüzde 3,5 daralmasının, 2021 yılında ise yüzde 4,8 büyümesinin beklendiğini duyurdu.

EBRD Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunu açıkladı, System.String[]

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), faaliyet gösterdiği ekonomilerin bu yıl yüzde 3,5 daralmasının, 2021 yılında ise yüzde 4,8 büyümesinin beklendiğini duyurdu.

EBRD'nin 2020 yılı Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu mayıs sayısı yayınlandı. Raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bankanın faaliyet gösterdiği ekonomilerin bu yıl yüzde 3,5 daraldıktan sonra, 2021 yılında yüzde 4,8 büyümesinin beklendiği belirtildi.

Bankanın, raporda temel senaryo olarak, salgınla mücadele için yerel bazda alınan önlemlerin kademeli olarak gevşetilmesi ve bu yılın ikinci yarısında normalleşme sürecinin yaşanmasını baz aldığı kaydedildi.

Raporda değerlendirmelerine yer verilen EBRD Başekonomisti Beata Javorcik, dünyanın krizden çıkarken geleceğe odaklanarak, daha güçlü bir ekonomik direncin sergilenmesi için iş birliği içerisinde olmasının son derece önemli olduğunu belirtti.

Javorcik, "Kriz ciddi bir darbe vurdu ve buradan çıkış zorlu olacak. Şu an, ekonomik milliyetçilik ve korumacılıkla uğraşma vakti değil. Şu an, daha iyi bir geleceğin inşası için serbest ticaretin desteklenmesi, iklim değişikliğinin yavaşlatılması, ekonomik iş birliğinin artırılması için uluslararası kararlılık gösterilmesinin zamanıdır." ifadelerini kullandı.

EBRD raporuna göre, Orta Asya bölgesinin bu yıl sonunda yüzde 1,2 daralması, 2021 yılında ise yüzde 5,8 büyümesi bekleniyor.

Orta Avrupa ve Baltık ülkelerinin bu yıl yüzde 4,3 küçülmesi, gelecek yıl ise yüzde 4,5 büyümesi öngörülüyor.

Güneydoğu Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de bu yıl yüzde 4,8 daralma göstereceği, 2021 yılında ise yüzde 4,6 büyüme kaydedeceği tahmin ediliyor.

Yine Güneydoğu ve Doğu Akdeniz ülkelerinin bu yıl yüzde 0,8 daralması, gelecek yıl ise yüzde 4,8 seviyesinde büyümesi bekleniyor.

EBRD raporunda, Batı Balkan ülkelerinin ise bu yılın sonunda yüzde 4,8 daralmasının, 2021 yılında ise yüzde 7,1 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, Rusya ekonomisinde bu yıl yüzde 4,5 daralma, gelecek yıl ise yüzde 4 büyüme beklendiği belirtildi.

EBRD raporunda, Türkiye ekonomisine ilişkin olarak, "Türkiye'de büyümenin, 2020 yılında Kovid-19 salgınından ağır bir şekilde etkilenmesini bekliyoruz. Ekonominin 2020 yılında yüzde 3,5 daraldıktan sonra, 2021 yılında yüzde 6 ile güçlü bir şekilde büyümesini öngörüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 08:02 Kaynak: AA


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