Ebru Çevikkol\'un Acı Borç Hikayesi

Hatay'da depremde eşini, iki evladını ve bacaklarını kaybeden Ebru Çevikkol, depremden sağ kurtulan 2 çocuğunu mutlu etmek için yaptığı alışverişten kalan 5 bin TL'lik borcu istenilen tarihte ödeyemeyince borcu katlanarak 25 bin TL'ye çıktı. Depremin acısını yaşayan ve tek geliri engelli maaşı olan Çelikkol, katlanarak artan borcunu ödeyemeyince firma tarafından mahkemeye verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Asrın felaketine Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalanan Ebru Çevikkol'un; eşi Ahmet, kızı Havva ve oğlu Metin enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiler. Depremde eşini ve 2 evladını kaybeden Çevikkol'un kızı Eylül ile kendisi ve oğlu Eren depremin 4'üncü gününde enkazdan kurtarıldı. Depremde iki bacağını kaybeden Çevikkol'un oğlu Eren ise sol bacağını kaybetti. Depremi derinden hisseden Çevikkol, Mersin'de bir mağazada çocuklarını mutlu etmek için yaptığı giysi alışverişini taksit yaptırarak ödemek istedi. Aldığı ürünlerin toplamı 50 bin TL olan Çevikkol, geçtiğimiz yıl Kasım ayında borcun büyük kısmı olan 45 bin TL'yi ödedi ve geriye 5 bin TL'yi 15 Ocak'ta ödemek için firmayla iletişime geçti. Firmayla yaptığı görüşmede 5 bin TL'lik borcunun 2026 yılına sarkmasından dolayı 25 bin TL'ye yükseldiğini öğrenen Çevikkol, borcundan dolayı mahkemelik olduğunu öğrenince üzüntü yaşadı. Depremden geriye kalan 2 evladını mutlu edebilmek adına yaptığı alışverişle mahkemelik olan acılı anne Çevikkol, şimdiyse artan borcunu nasıl ödeyeceğini düşünüyor.

"Son taksitin borcunu ödemek için iletişime geçtiğimde, yeni yıla girmesiyle taksitlendirmenin iptal olup daha fazla borcum olduğunu söylediler"

Depremde eşini ve 2 evladını kaybeden Ebru Çevikkol, kendisinin 2 bacağının ve evladının 1 bacağının ampute edildiğini anlatarak, "6 Şubat depreminde Cumhuriyet Mahallesi'nde oturuyordum. Depremin ilk esnalarında arkamızdaki binanın üzerine yıkılması sonucu enkazda, eşim ve iki çocuğumu kaybettim. Ben ve oğlum enkazdan dördüncü gün çıktık. Ben iki bacağımı ve oğlum da sol bacağını kaybetti. Ondan sonra çok zor süreçler yaşadık. Depremden sonra 15 defa ameliyat oldum ve geride kalan iki çocuğum için hayata tutunmaya çalıştım. Onlar için umut olmaya çalışıyorum. Depremden bu yana Çilem abla bize çok destek oldu. Depremden sonra çocuklarıma alışveriş yapmam gerekiyordu. Alışverişi yaptım, ödemesini yaptım ve son bir taksiti kalmıştı. Son taksitin borcunu ödemek için iletişime geçtiğinde, yeni yıla girmesiyle taksitlendirmenin iptal olup daha fazla borcum olduğunu söylediler. Engelli maaşı alıyorum. Bu şekilde geçim sağlamaya çalışırken borçlarımı kapatmaya çalışıyorum. Ben iki çocuğumla beraber hayata tutunmaya çalışıyorum. Engelli bir anne için zor ama başarmak istiyorum" dedi.

"Elimden ne geldiyse hem çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum hem de borçları ödemeye çalışıyorum ama olmuyor"

Mersin'de çocukları için yaptığı alışveriş sonrası borcunun katlanarak arttığını ifade eden Ebru Çevikkol, "İlk başlarda 90 bin TL dediler 50 bin TL'ye düşürdük ve bir kısmı olan 45 bin TL ödedik. Geri kalan 5 bin TL'yi taksitlendirme yaptık ama iptal oldu. Taksitlendirme iptal olduğu an 5 bin TL borç şimdi ise 25 bin TL oldu. Mersin'den bir mağazadan giysiler almıştım, avukatlık olduk. Avukat dosya masrafları derken başka avukata verildi ve bu şekilde bunun gibi borç çıktı. Bu borcu ödemeye çalışıyorum ama gücüm yetmiyor. Depremde yaşadıklarımı izah ettim. Engelli olduğumu, eşimi kaybettiğimi ve çok kötü durumda olduğum için çocuklarına bir şeyler almam gerekiyordu. Onlar da benim gelirimin olduğunu söyledi. Devletimiz bize çok destek oluyor. Bana dosya indirimi yapacağını söylediler sonra avukatın yıl geçtiği için taksitlendirmenin iptal olduğundan dolayı güncel borcumun olduğunu söylediler. Güncel borcum 25 bin TL'lik bir ödemem var. Onun için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Elimden ne geldiyse hem çocukların ihtiyaçlarını hem de borçları ödemeye çalışıyorum ama olmuyor" ifadelerini kullandı. - HATAY