Ebru Gündeş ile Reza Zarrab resmen boşandı

İnsanlığımızdan bir kez daha utandık! Küçük kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada

Gündeş dava sonrası kızı Alara ile birlikte nisan ayının son günlerinde ABD'ye gitti. Bu sürede kızı Alara babası Reza Zarrab'la birlikte kaldı. Yaklaşık 1 ay ABD'de kalan anne-kız, 21 Mayıs Cuma günü Türkiye'ye döndü. Gündeş'in dönüşüyle çiftin avukatları 24 Mayıs'ta kararı tebliğ ettirdi. Gündeş ve Zarrab'ın evliliği resmen bitti.

Ebru Gündeş dava dilekçesinde, 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını' gerekçe gösterip, Reza Zarrab'ın bir daha Türkiye'ye dönmeyeceğini ve başka kadınlarla ilişki yaşadığını öne sürmüştü. Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde 22 Nisan'da görülen dava sonunda çiftin boşanmasına hükmedildi. Tek celsede sonuçlanan davada çiftin kızları Alara'nın velayeti Ebru Gündeş'e verildi.

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasındaki boşanma davası, 22 Nisan'da sonuçlandı. Beykoz 2. Aile Mahkemesi, çiftin boşanmasına hükmetti. Boşanma kararının ardından kızları Alara ile ABD'ye giden Gündeş, geçen hafta Türkiye 'ye döndü. Sanatçının dönüşüyle dava kararı kesinleşti ve çift resmen boşandı.

NE OLMUŞTU?

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'a "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açmıştı. Gündeş dilekçede eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını belirtmişti. Gündeş'in "Tanıyorum" dediği kadının Hadise olduğu iddia edilmişti.

Konu hakkında açıklama yapan Hadise "Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" diyerek yasak aşk iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı. Bir dönem Hadise ile birlikte çalışan Ebru Gündeş ise arkadaşı ve eşi hakkında çıkan yasak aşk iddialarına sessiz kalmıştı.