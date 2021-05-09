Yaklaşık bir yıldır birlikte olan Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın Instagram'dan romantik yazışması dikkat çekti. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu, antrenmandan fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

'Hercai' dizisinin final yapmasıyla İstanbul'daki evinde dinlenen oyuncu, sevgilisinin karesine, "Bal" yorumunu yaptı. Osman ise Şahin'e, "Canımın içi" karşılığını verdi. Osman, NBA sezonun bitmesinin ardından Amerika'dan Çeşme'ye geçerek, sevgilisiyle geçtiğimiz sezon gibi tatil yapacak.