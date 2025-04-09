Ebruli Başakşehir'de Kaçırılmayacak Fırsat - Son Dakika
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Ebruli Başakşehir'de Kaçırılmayacak Fırsat

Ebruli Başakşehir\'de Kaçırılmayacak Fırsat

"Yüzde 15 peşin, 60 ay vade farksız ödeme avantajıyla"

09.04.2025 16:00
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Gayrimenkul sektörünün lokomotif kuruluşları arasında yer alan ve bugüne kadar inşa ettiği konutlarda yüzlerce aileyi ev sahibi yapan Ebruli İnşaat, Ebruli Başakşehir projesi özelinde hazırladığı kampanyayı konut alıcılarıyla buluşturuyor. Başakşehir Belediyesi ortaklığıyla inşa edilmekte olan Ebruli Başakşehir'de ev almak isteyenlere yüzde 15 peşinat, 60 ay vade farksız ödeme imkanı sunuluyor.

İstanbul'da planlı kentleşmenin en başarılı örnekleri arasında yer alan ve kamu & özel yatırımlarının önemli bir merkezi haline gelen Başakşehir, Ebruli İnşaat'ın Ebruli Başakşehir projesiyle değerine değer katıyor. Geçmişten gelen tecrübesi ve geleceğe dönük vizyonuyla önemli yatırımlara imza atan Ebruli İnşaat, ferah konut alternatifleri, geniş peyzaj alanları ve eşsiz lokasyon avantajıyla öne çıkan Ebruli Başakşehir projesini Başakşehir Belediyesi ortaklığıyla hayata geçiriyor.

Eşsiz Kampanyayla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Son dönemde değeri hızla yükselen Başakşehir lokasyonunda konumlandırılan Ebruli Başakşehir projesi, 16 blokta 728 daireyle birlikte ticari birimlerden meydana geliyor. Projeye özel hazırlanan kampanya kapsamında yüzde 15 peşinat, 60 ay vade farksız ödeme fırsatıyla ev sahibi olunabiliyor. 2+1'den 5+1'e uzanan konut modellerinin yer aldığı Ebruli Başakşehir,

manzaralı terasları, ferah balkonları, yemyeşil alanları ve sahip olduğu özelliklerle dikkat çekiyor.

Kaliteli Yaşamın Kapıları Ebruli Başakşehir'de Aralanıyor

Tüm detayların en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü Ebruli Başakşehir projesinde havuz, sauna, buhar odası başta olmak üzere kadın ve erkekler için ayrı kullanım imkanına sahip sosyal donatı alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları, koşu yolları, bisiklet yolları ve yemyeşil bir peyzaj alanı bulunuyor.

Özlenen komşuluk günlerinin yeniden yaşanacağı Ebruli Başakşehir projesi 64 bin 578 metrekarelik arsa üzerinde hayata geçiriliyor.

Lokasyon Avantajıyla Hayatın Merkezinde

Yanı başında yer alan metro durağıyla önemli bir ulaşım avantajı sunan Ebruli Başakşehir projesi, Çam Sakura Şehir Hastanesi, Başakşehir Olimpiyat Stadı ve İstanbul Havalimanı'yla birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne kısa sürede ulaşım imkanı tanıyan Kuzey Marmara Otoyolu'nun yanı başında konumlandırılıyor.

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