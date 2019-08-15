Son Dakika Haberleri: ECB / Rehn: Yeni teşvik paketi beklentileri aşacak
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ECB / Rehn: Yeni teşvik paketi beklentileri aşacak

35 dakika önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Olli Rehn, ECB'nin Eylül ayındaki bir sonraki toplantısında yatırımcıların beklentilerinin ötesinde bir teşvik paketinin açıklanacağını duyurdu.

ECB / Rehn: Yeni teşvik paketi beklentileri aşacak, System.String[]
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Olli Rehn, ECB'nin Eylül ayındaki bir sonraki toplantısında yatırımcıların beklentilerinin ötesinde bir teşvik paketinin açıklanacağını duyurdu.
Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Rehn, "alınan önlemlerin ekonomiyi gerçekten etkilemesi isteniyorsa, güçlü önlemler alınması gerektiğini" vurguladı.
Rehn'in açıklaması sonrasında euro, dolar karşısında yüzde 0.21 ve sterlin karşısında yüzde 0.74 düştü.


- İstanbul
Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, Olli Rehn, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:49 Kaynak: DHA
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