ECB / Rehn: Yeni teşvik paketi beklentileri aşacak
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Olli Rehn, ECB'nin Eylül ayındaki bir sonraki toplantısında yatırımcıların beklentilerinin ötesinde bir teşvik paketinin açıklanacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:49 Kaynak: DHA
– Avrupa Merkez Bankası
(ECB) Yönetim Kurulu üyesi Olli Rehn
, ECB'nin Eylül
ayındaki bir sonraki toplantısında yatırımcıların beklentilerinin ötesinde bir teşvik paketinin açıklanacağını duyurdu. Finlandiya Merkez Bankası
Başkanı Rehn, "alınan önlemlerin ekonomiyi gerçekten etkilemesi isteniyorsa, güçlü önlemler alınması gerektiğini" vurguladı.
Rehn'in açıklaması sonrasında euro, dolar karşısında yüzde 0.21 ve sterlin karşısında yüzde 0.74 düştü.
- İstanbul
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