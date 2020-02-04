Eceabat'ta bulunan Çanakkale Savaşları'ndan kalma el bombası imha edildi - Son Dakika

Eceabat ilçesinde bulunan Çanakkale Savaşları'ndan kalma el bombası, kontrollü olarak patlatılıp imha edildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Alçıtepe'deki Nuri Yamut Anıtı bölgesinde yapılan altyapı çalışmaları kapsamında, Çanakkale Savaşları sırasında Türk askerleri tarafından kullanılan patlamamış halde Tüfekçiyef el bombası bulundu.

Ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine gelen bomba imha uzmanları, bomba imha robotuyla yapılan incelemenin ardından 8 santimetre çapındaki tarihi el bombasının imha edilmesine karar verdi.

El bombası, Anıtın bulunduğu alana yakın bir bölgede jandarmanın çevre güvenliğini sağlamasının ardından kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi.