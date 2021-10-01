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SPOR Eczacıbaşı Dynavit basınla buluştu - Son Dakika

SPOR Eczacıbaşı Dynavit basınla buluştu

01.10.2021 16:59

SPOR Eczacıbaşı Dynavit basınla buluştuSezer AFŞAR - Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

SPOR Eczacıbaşı Dynavit basınla buluştu

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ayazağa Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmaya Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, yönetim kurulu üyeleri, Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş ve oyuncular katıldı. İlk olarak söz alan Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, yeni sezon öncesi kendilerini yenilediklerini söyleyerek, 'Öncelikle A Milli Kadın Voleybol Takımı ile sözlerime başlamak istiyorum. Tüm ülkeyi ekranlara kitlediler. Federasyonumuzu, teknik heyeti ve oyuncularımızı kutlamak istiyorum. Çok büyük bir teşekkürü hak ediyorlar.

Her sezon kendimizi yenilememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ferhat Akbaş aramıza katıldı, bugüne kadar edindiği deneyimlerden dolayı kendisine güveniyoruz. Geçen seneki kadromuzun büyük kısmını koruduk ve 3 yeni transfer yaptık. Bizim için kadınlar voleybolu, sporun çok ötesinde bir şey. Eczacıbaşı bu değerleri daha da ileriye taşımak için uğraşacak, şüpheniz olmasın? dedi.

FERHAT AKBAŞ: BU SEZONUN ZORLU, KEYİFLİ VE BAŞARILI GEÇECEĞİNE İNANIYORUM

Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş yeni sezondan umutlu olduğunu ifade ederek, 'Bu sezon biz, Türk sporunun bayrak taşıyıcısı Eczacıbaşı olarak yeni bir yola çıktık. Bu sezonun zorlu, keyifli ve başarılı geçeceğine inanıyorum. Çok köklü ve güçlü bir kulübümüz ve oyuncularımız var. Çok güçlü bir teknik ekibimiz var. Bu sezon planlamamız, takım oyununu ve agresif bir yapıyı ön plana çıkarmak olacak. Tüm taraftar gruplarımızdan ciddi bir destek rica ediyoruz' diye konuştu.

'BEN YERLİ YA DA YABANCI ANTRENÖR DEĞİLİM'

Sezon başında uzun vadeli planlardan bahsetmeyi doğru bulmadığını söyleyen Akbaş, 'Ben yerli ya da yabancı antrenör değilim. Pasaportumun önemi yok. Bu sezon kendi doğduğum topraklarda önemli bir kulübün teklifini aldım ve mutlu oldum. Eczacıbaşı'nın benimle ya da bensiz ciddi projeleri oldu ve olacak. Kendimi şanslı hissediyorum. Her antrenörün ve kulübün uzun vadeli planları oluyor ama spor çok günlük bir kavram. Çok uzun vadeli konularla ilgili konuşmayı özellikle sezon başında doğru bulmuyorum' dedi.

TIJANA BOSKOVIC: İYİ BİR POTANSİYELİMİZ VAR

Takım kaptanı Tijana Boskovic zorlu bir sezonun kendilerini beklediğini söyleyerek, 'Burada olmak ve üst üste 7'nci sezonumu geçirmek çok güzel. Bu sezon mücadele etmemiz gereken bir sezon. Her zamanki gibi güçlü rakiplerimiz ve maçlarımız olacak. Türkiye Kupası maçları ile sezonu açtık. İyi bir potansiyelimiz var ve gelişim göstereceğimize inanıyorum. Yeni sezon için çok olumlu düşünüyorum' açıklamasında bulundu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı liberosu Simge Aköz ise, 'Evimizi özlemiştik. Burada olmak çok umut dolu ve mutluluk verici. Umarım bütün başarıları kazanma güzelliğini gösteririz. Çok dinamik bir takıma sahibiz. Güzel başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Sürece güveniyoruz' ifadelerini kullandı.

SPOR Eczacıbaşı Dynavit basınla buluştu
SPOR Eczacıbaşı Dynavit basınla buluştu
SPOR Eczacıbaşı Dynavit basınla buluştu
SPOR Eczacıbaşı Dynavit basınla buluştu

Ferhat Akbaş, voleybol, Ayazağa, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Eczacıbaşı Dynavit basınla buluştu - Son Dakika


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