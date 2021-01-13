EDHO fenomenlerine sürpriz! Kadroya yeni isim dahil oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz fenomenleri dizide sürpriz bir isimle karşılaşmaya hazırlanıyor. EDHO yeni yıla bomba gibi girmenin planını yaparken de diğer yandan kadrosunu ünlü ve sürpriz isimlerle güçlendiriyor.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ATV'nin fenomen dizisi EDHO'nun kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan başarılı oyuncu Levent Sülün, fenomen diziye sürpriz bir karakterle dahil oldu.

Geçmişte Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi'nde de rol alan Sülün, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 179. bölümünden itibaren kadrosunda yer alacak.

LEVENT SÜLÜN KİMDİR?

Sinema ve dizi film oyuncusu, seslendirme sanatçısı. 8 Kasım 1975, İstanbul doğumlu. Sanat hayatına 1995 yılında Çiçek Taksi dizisiyle başlayan Levent Sülün, oyunculuk ve seslendirme sanatçılığı yapmakta,ayrıca reklam filmlerinde de rol almaktadır.

Levent Sülün,Diriliş Ertuğrul dizisinde Simko karakterini canlandırmıştır.

Rol Aldığı Diziler:

Diriliş: Ertuğrul (3., 4. Sezon, Simko, 2016-2017)

Ne Münasebet (2015)

Gölgedekiler (İskender, 2014)

Unutamam Seni (TV Filmi 2013)

Yamak Ahmet (2. Sezon, Hülasa, 2012)

Kurşun Bilal (Tayfun, 2011)

Kayıp Aranıyor (2011)

Kızım Nerede (Öğretmen Erkan, 2010)

Kanıt (2010)

Hırçın Kız Kadife (TV Filmi 2009)

Geniş Aile (3 Sezon, Kenan, 2009-2011)

Gece Gündüz (Meriç, 2008)

Ateş ve Barut (Çaylak Ferit, 2008)

Kurtlar Vadisi Pusu (8. Sezon, John Smith, 2014)

Dudaktan Kalbe (2 Sezon, Rasim, 2007-2008)

İmkansız Aşk (Dimitri, 2006)

İki Aile (Psikolog, 2006)

Kabuslar Evi: Bir Kış Masalı (TV Filmi 2006)

Doktorlar (2., 3. Sezon, Müfit, 2007-2008)

Acemi Cadı (Hulki Hoca, 2006)

Hırsız Polis (2 Sezon, Polis, 2005-2006)

Gümüş (2005)

Belalı Baldız (Tuncay, 2005)

Omuz Omuza (2004)

Kenanda bir Kuyu (İlyas, Büyüklüğü, TV Filmi 2004)

Kalp Gözü (Suat, 2004)

Gizli Dünyalar (2004)

Gece Yürüyüşü (Apo, 2004)

Büyük Yalan (Türker, 2004)

Büyük Buluşma (2 Sezon Tacizci/Tesisatçı, 2004-2005)

Bir Dilim Aşk (2004)

Aşkımızda Ölüm Var (2004)

Mühürlü Güller (2003)

Kampüsistan (Öğretmen, 2003)

Estağfurullah Yokuşu (Kaan, 2003)

Alacakaranlık (2003)

Sırlar Dünyası/ Sır Kapısı (2002)

Seni Yaşatacağım (2002)

En Son Babalar Duyar (2002)

Beşik Kertmesi (2002)

Başımıza Gelenler (2002)

Çifte Bela (2001)

Tatlı Hayat (2001)

Benimle Evlenir misin (2001)

Evdeki Yabancı (2000)

Dadı (2000)

Günaydın İstanbul Kardeş (1999)

Yasemince (1997)

Ruhsar (1997)

Eltiler (1997)

Böyle mi Olacaktı (1997)

Baba Evi (1997)

Tatlı Kaçıklar (1996)

Çiçek Taksi (Levent, 1995)

Suçlu Kim (1994)