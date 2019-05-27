Son Dakika Haberleri: Edin Dzeko İstanbul'a geldi

Edin Dzeko İstanbul'a geldi

1 saat önce

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan ve İtalya ekiplerinden Roma'da forma giyen dünyaca ünlü forvet oyuncu Edin Dzeko İstanbul'a geldi.

Edin Dzeko İstanbul'a geldi, System.String[]

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan ve İtalya ekiplerinden Roma'da forma giyen dünyaca ünlü forvet oyuncu Edin Dzeko İstanbul'a geldi. 
Bugün Roma'dan İstanbul'a gerçekleştirilen iki sefere de rezervasyon yaptıran Dzeko ve Menajeri Mirsad Türkcan, 14.55'te inecek olan uçakta yer almazken, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 11.30'da  İstanbul'a geldikleri ortaya çıktı. 
Dzeko'nun 1 Haziran'a kadar Türkiye'de kalacağı ve 1 Hazıran'da İstanbul'dan Saraybosna'ya döneceği bilgisine de ulaşılırken öte yandan Dalaman'a da rezervasyonu bulanan golcü oyuncunun bu seferi kullanıp kullanmayacağı ise merak konusu. 
Şu saatlerde İstanbul'da bulunan Dzeko ile yöneticilerden Semih Özsoy ve sportif direktör Comolli'nin bir araya geldikleri ve kısa bir görüşme yaptıkları da iddia edilirken, Başkan Ali Koç ise yeğenin mezuniyet töreni için ABD'de bulunuyor.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:59 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Roma, Edin Dzeko, İstanbul, Spor
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