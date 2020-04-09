Edirne-Bulgaristan baraj kapaklarını açtı, taşkını 'Kanal Edirne' önledi - Son Dakika

Bulgaristan baraj kapaklarını açtı, taşkını 'Kanal Edirne' önledi

BULGARİSTAN'da aşırı yağışlar sonrası elektrik üretilen barajların kapaklarının açılması üzerine, Edirne'de Meriç ve Tunca nehirleri'nde su seviyesi 3 kat arttı. Artarak akan su bazı köylerde arazilere yayılırken, taşkınları önlemek amacıyla inşa edilen Kanal Edirne'nin doğal olarak devreye girmesi sonucu olası taşkının önüne geçildi.

Bulgaristan'da son günlerde yaşanan aşırı yağışlar etkili oldu. Türkiye'ye yakın bölgede bulunan İvoyloygrad barajından son bir hafta içinde elektrik üretimi için su bırakıldı. Gün içinde 3 ve 5 saat arayla bırakılan su nedeniyle Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi arttı. Meriç Nehri'ndeki 200 metreküp saniyeden 3 kat artarak 601 metreküp yükseldi. Meriç Nehri'nin geri tepmesi sonucu Tunca Nehri'nde 10 metreküp saniye akan debi 27 metreküp saniye yükseldi. Nehirlerde yükselen sular geçtiği Değirmeniyeni, Üyüklütatar, Doyran gibi köylerde araziye yayılırken, taşkınları önlemek amacıyla Meriç Nehri üzerinde Karaağaç bölgesine inşa edilip yapımı yüzde 90 tamamlanan Kanal Edirne, doğal olarak devreye girerek suyun yerleşim alanına ulaşmasını önledi.

ADACIKLAR KAYBOLDU

Edirne'de tarım arazilerinin sulamasında kullanılan Meriç ve Tunca Nehirleri kurak geçen kışta kuruma noktasına gelerek üreticiyi tedirgin etmişti. Özelikle, Meriç Nehri'nden yapılan sulamayla üretilen çeltik ile Türkiye'nin yüzde 60 pirinç ihtiyacının büyük kısmı karşılanıyor. Meriç Nehri'nde 90 Metreküp saniyeye düşen su seviyesi sonrası nehirde adacıklar oluşurken Tunca Nehri'nde ise su seviyesi 5 Metreküp saniyeye ölçülerek karşıdan karşıya geçilir duruma gelmişti. Bulgaristan'ın su bırakmasıyla birlikte Meriç Nehri'nde adacıkların kaybolduğu, Tunca Nehri'nde ise kuraklık gözden kaybolduğu görüldü.