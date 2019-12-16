Edirne Büyük Sinagogu'nda Serkan Çağrı konseri - Son Dakika

KLARNET sanatçısı Serkan Çağrı , Türkiye ve Bulgaristan 'dan gelen çok sayıda misafirin katılımıyla Edirne Büyük Sinagogu'nda konser verdi. Çağrı, seslendirdiği Türk Sanat Müziği ezgileriyle katılanlara müzik ziyafeti sundu.

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