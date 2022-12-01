Selahattin Demirtaş, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için dilekçe verdi: Çatışmaların önüne geçebilmek için görüşmek istiyoruz - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için dilekçe verdi: Çatışmaların önüne geçebilmek için görüşmek istiyoruz

01.12.2022 09:33

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için bakanlığa dilekçe verdiğini duyurdu. Demirtaş, açıklamasında, "Çatışmaların önüne geçebilmek amacıyla, siyasetçiler olarak inisiyatif almak için bu başvuruları yapıyoruz. İyi niyetli bu girişiminin, kamuoyunda da geniş destek bulacağına inanıyor, umuyor, diliyorum." dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dün Adalet Bakanlığı'na İmralı'da tutuklu bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşme yapma isteğini içeren bir dilekçe verdi. Kendisi de Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, görüşmenin SEBGİS üzerinden yapılmasını talep etti.

"ÇATIŞMALARIN ÖNÜNE GEÇEBİLMEK AMACIYLA YAPIYORUZ"

Avukatları aracılığıyla Halk TV'deki bir programa mesaj gönderen Demirtaş, kendisinin ve HDP yönetiminin İmralı'yla hiçbir teması, iletişimi veya görüşmesi olmadığını belirtti. Demirtaş şunları söyledi: "Yeni bir çözüm süreci başlayacağına dair en küçük bir emare veya bilgi de yok. Ancak biz, giderek tırmanan gerilim ve her gün can yakan, can alan çatışmalar karşısında yerimizde oturmak, sadece acıyı paylaşmak ve taziye dileklerimizi paylaşmak istemiyoruz. Çatışmaların önüne geçebilmek amacıyla, siyasetçiler olarak inisiyatif almak için bu başvuruları yapıyoruz"

ESAD VE SİSİ'YE ATIFTA BULUNDU

Demirtaş'ın ifadeleri şöyle devam ediyor: "Esad'dan Sisi'ye, Suudilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve İsrail'e kadar herkesle görüşmek meşru görülürken sıra Kürtlere gelince terör parantezine alınıp sadece silah ve operasyon seçeneğinin dayatılmasını Türkiye için son derece sakıncalı bir politika olarak değerlendiriyoruz.

"DESTEK BULACAĞINA İNANIYORUM"

Örneğin Akşener, Perinçek Türkiye'nin güvenliği ve barışı için 'Hükümet bizi görevlendirsin, Esad ile görüşmeye gideriz' demişlerdi. Biz de aynı gerekçelerle İmralı'da Öcalan ile görüşmek istiyoruz. Durum bundan ibarettir. İyi niyetli bu girişimin, kamuoyunda da geniş destek bulacağına inanıyor, umuyor, diliyorum. Özgür günlerde görüşebilmek üzere, selamlarımla…"

YORUMLAR (1)
  • Darica Yumurta: O hakkınız barış sürecinde yapıldı siz yanlış yaptınız şimdi hangi sebep hangi insiyatif ten bahsediyon tek şart PKK terör örgütü silah bırakacak . Cevap Yaz 20 8 Yayından Kaldır
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Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan, Edirne, Güncel, Son Dakika

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