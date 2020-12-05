Edirne'de 1 fabrika, 1 apartman ve 3 iş yeri karantinaya alındı - Son Dakika

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 fabrika, 1 apartman ve 3 iş yeri karantinaya alındı.

Uzunköprü İlçe Hıfzıssıha Kurulu, Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında toplanarak karantina kararları aldı.

Buna göre, ilçeye bağlı Kurtbey köyünde faaliyet gösteren çeltik fabrikasında 5 gün boyunca karantina uygulanması kararlaştırıldı.

İlçe merkezinde bulunan bir apartman, lokanta ve çay ocağı ile Harmanlı köyünde faaliyet gösteren madencilik şirketinin ofis bölümlerine giriş ve çıkışlar 5 gün boyunca yasaklanarak, karantina başlatıldı.

Toplantıda, ilçedeki Perşembe Pazarı'nın, Atatürk Mahallesi Mazhar Müfit Kansu Caddesi üzerinde kurulmasına karar verildi.