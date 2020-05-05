Edirne'de 395 bin 490 dekar tarım arazisi sulanmaya başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de 395 bin 490 dekar tarım arazisi sulanmaya başlandı - Son Dakika

Edirne'de 395 bin 490 dekar tarım arazisi sulanmaya başlandı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Edirne'de 395 bin 490 dekar tarım arazisi sulanmaya başlandı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.


Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediliyor.


Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviyeye indirilmekte ve tarla içi sulama sistemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır.


DSİ, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymakta. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir.


Bu kapsamda Sultanlar Şehri Edirne'de 01 Mayıs 2020 tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Edirne ili ve ilçelerde toplam 395 bin 490 dekar tarım arazisi sulanacaktır. Edirne il ve ilçelerinde 2020 yılında toplam 395 bin 490 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 593 milyon 235 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir.


Edirne'de inşaatları devam eden en önemli sulama projelerinin başında Çakmak Barajı 1. Merhale Projesi ve Hamzadere Barajı Sulaması gelmektedir. Her iki iş kapsamında 680 bin 440 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 986 milyon 638 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. - EDİRNE

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 04:16 Kaynak: İHA


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ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de 395 bin 490 dekar tarım arazisi sulanmaya başlandı - Son Dakika
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