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Edirne'de anız yangın

5 dakika önce

Edirne'de çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edirne'de anız yangın, System.String[]

Edirne'de çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Büyükdöllük köyü yolu üzerindeki anızda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve Edirne Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü.

İtfaiye, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:22 Kaynak: AA
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