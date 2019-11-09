Edirne'de asayiş

Edirne'de düzenlenen operasyonda Bulgaristan'a götürülmek istenen 150 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne gişelerde durdurduğu bir otomobilde arama yaptı.

Araçta, Bulgaristan'a götürülmek istenen 150 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü T.Ç. gözaltına alındı.

Arkadaşını tehdit eden kişi gözaltına alındı



Meriç ilçesinde arkadaşını tehdit eden kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan H.S. ve S.S. Subaşı beldesinde karşılaştı.

Çıkan tartışmada S.S arkadaşını tehdit etti.

Şikayet üzerine S.S. gözaltına alındı.

Tarlayı izinsiz sürdü

Edirne'de komşusunun tarlasını izinsiz süren kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Keşan ilçesine bağlı Karahisar köyünde yaşayan E.K. tarlasını komşusu F.A'nın kendisinden habersiz sürdüğünü gördü.

E.K'nın şikayeti üzerine F.A. gözaltına alındı.