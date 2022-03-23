Edirne'de asayiş - Son Dakika

Havsa ilçesinde tarım makinesini yerinde bulamayan çiftçi polise başvurdu.
Cumhuriyet Mahallesi'nde evinin bahçesindeki pulluğu yerinde bulamayan G.D. durumu polise bildirdi.
Polisin çalışmasıyla tarım aletini H.Ö'nün aldığı belirlendi.
Olayla ilgili H.Ö. hakkında işlem yapıldı.
Evinde silah bulunan kişi gözaltına alındı
Keşan ilçesinde evinde silah bulunan şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde B.K'nın evinde arama yaptı.
Aramada silah ve 6 mermi ele geçirildi.
B.K. gözaltına alındı.
Keşan'da kaçak alkol ele geçirildi
Keşan ilçesinde 125 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı.
Araçta 125 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili B.T. ve H.S. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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