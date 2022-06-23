Edirne'de asayiş

Keşan ilçesinde bir evde 60 litre etil alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası bir evde arama yaptı. Aramada, 60 litre alkol, 1152 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Şüpheli T.E hakkında adli işlem başlatıldı.

Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de park halindeki motosiklet çalındı.

Alınan bilgiye göre, F.B'nin Medrese Alibey Mahallesinde park halinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Polis ekipleri motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Motosikletten düşen sürücü yaralandı

Edirne'de motosikletten düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.K'nın kullandığı motosiklet, Yıldırım Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü F.K, Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.