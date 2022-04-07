Asfalt şantiyesinden zift sızmasıyla ilgili araştırma komisyonu kurulacak - Son Dakika
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Asfalt şantiyesinden zift sızmasıyla ilgili araştırma komisyonu kurulacak

07.04.2022 15:54

Edirne'de asfalt şantiyesinden sızan ziftin tarım arazilerine yayılmasıyla ilgili İl Genel Meclisi tarafından araştırma komisyonu oluşturulup, rapor hazırlanacak.

Edirne'de asfalt şantiyesinden sızan ziftin tarım arazilerine yayılmasıyla ilgili İl Genel Meclisi tarafından araştırma komisyonu oluşturulup, rapor hazırlanacak.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, meclis toplantısında, Hasanağa köyü yakınlarındaki şantiyede asfalt yapımında kullanılan ziftin depolandığı havuzun duvarının yıkılmasıyla, ziftin tarım arazilerine aktığını söyledi.

Ziftin doğaya ve tarım arazilerine zarar verdiğini belirten Geçmiş, firmanın ÇED raporu almadan, kendi başına çalışmalar yaptığını savundu.

Yeşil arazilerin simsiyah olduğunu belirten Geçmiş, şunları kaydetti:

"Bu olay Edirne'deki birinci sınıf tarım arazisinin heba olmasına neden olmuştur. Buradan İl Genel Meclisi olarak sesleniyoruz. Burası Afrika'da hiçbir şey olmayan bir yer değil. Edirne kanunlar ve yasaların en ince detayına kadar uygulanabildiği bir şehirdir. Resmi kurumlardan inşaat izni almadan, ÇED raporu almadan 'Ben yaptım oldu' mantığıyla hiçbir özel şirkete bundan sonra izin verilmeyecektir. Bu bir kötü örnek olsun."

Yaşanan olaydan zarar görenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Geçmiş, "İl Genel Meclisi araştırma komisyonuyla tespitler yapacağız, rapor hazırlayacağız. Yetkililerin olaylar olmadan önce konuya müdahil olmaları gerekiyor." dedi.

Geçmiş, komisyonun olayın takipçisi olacağını kaydetti.

Toplantıda Edirne Valiliği Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi (PROMER) Birim Koordinatörü Mutlu Kılıç ve Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Bahar Manav, kentte uygulanması planlanan projelere ilişkin sunum yaptı.

Asfalt şantiyesinden zift sızmasıyla ilgili araştırma komisyonu kurulacak
Asfalt şantiyesinden zift sızmasıyla ilgili araştırma komisyonu kurulacak
Asfalt şantiyesinden zift sızmasıyla ilgili araştırma komisyonu kurulacak
Asfalt şantiyesinden zift sızmasıyla ilgili araştırma komisyonu kurulacak
Asfalt şantiyesinden zift sızmasıyla ilgili araştırma komisyonu kurulacak
Asfalt şantiyesinden zift sızmasıyla ilgili araştırma komisyonu kurulacak

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asfalt şantiyesinden zift sızmasıyla ilgili araştırma komisyonu kurulacak - Son Dakika


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