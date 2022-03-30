Edirne'de aynı aileden 4 kişinin ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de aynı aileden 4 kişinin ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

30.03.2022 23:26

Edirne'de bir evde aynı aileden 4 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Edirne'de bir evde aynı aileden 4 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi Elmalı köyündeki dede, baba, anne ve oğulun aynı evde öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlıların biri savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı, B.E. (25) çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yol kontrolünde yakalandı

Zanlının Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yol denetiminde yakalandığı öğrenildi.

Motosikletle kanlı kıyafetlerinden şüphelenen güvenlik güçlerine kaza yaptığını söyleyen zanlının durumundan şüphelenilmesi üzerine gözaltına alındığı ifade edildi.

İfadesinde olayla ilgisi olmadığını ve olay sırasında Elmalı köyünde bulunmadığını söylemesine rağmen B.E'nin baz istasyonu kayıtlarında köyde olduğu bilgisinin elde edildiği belirtildi.

Olay

Dün aileden haber alınamaması üzerine vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermiş, jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri Mehmet (76), Mehmet (55), Filiz (47) ve Anıl Güner'i (26) hareketsiz olarak yerde yatarken görmüş, bu kişilerin öldükleri tespit edilmişti.

Valiliğin yazılı açıklamasında, olay yerinde bir tabanca ve av tüfeği bulunduğu, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilmişti.

Edirne'de aynı aileden 4 kişinin ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı
Edirne'de aynı aileden 4 kişinin ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı
Edirne'de aynı aileden 4 kişinin ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de aynı aileden 4 kişinin ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de aynı aileden 4 kişinin ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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