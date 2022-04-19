Edirne'de "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika
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Edirne'de "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi

19.04.2022 13:43
Edirne'de "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi

Edirne Valisi Ekrem Canalp, bağımlılıklarla topyekun mücadele edilerek Avrupa ülkelerinin yaşadığı sorunların benzerlerinin yaşanmayacağını belirtti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, bağımlılıklarla topyekun mücadele edilerek Avrupa ülkelerinin yaşadığı sorunların benzerlerinin yaşanmayacağını belirtti.

Canalp, İl Sağlık Müdürlüğünce Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Bağlımlılıkla Mücadele Çalıştayı"nın açılışında yaptığı konuşmada, pek çok Avrupa ülkesinde ve gelişmiş ülkelerin bazılarında bazı uyuşturucu türlerinin yasal hale getirildiğini söyledi.

Yüzyıllar boyunca illegal olan bu uyuşturucu türlerinin yasal hale gelmesinin sorgulanması gerektiğini belirten Canalp, "Ne oldu ki bu ülkeler bu uyuşturucuları yasal hale getirmek gibi bir zorunlulukla karşı karşıya kaldılar?" şeklinde konuştu.

Bunun nedenini mücadele etkinliğinin yitirilmesine bağlayan Vali Canalp, şunları kaydetti:

"Siz önünüzde bir dere akıyor onu çevirmeye çalışıyorsunuz. Su biraz büyüyor tekrar mücadele ediyorsunuz. Tekrar çevirmeye çalışıyorsunuz. Ama bu dere sel olursa, önüne aldığını katıp götürürse bu sefer siz o seli seyretmekten başka bir iş yapamıyorsunuz. Emin olun şu anda bu gelişmiş ülkelerin karşı karşıya kalmış oldukları bu vahim tablodur. Bu uyuşturucu türleri bu ülkelerde o kadar çok yaygınlaşmıştır ki artık bunlara yönelik mücadele etkinliğini yitirmiş durumdadır. Dolayısıyla şu anda bunu bir şekilde meşrulaştırmaktan başka bir seçenekleri de kalmamıştır."

Canalp, Türkiye'de geçen yıl Avrupa ülkelerinin hepsinden daha fazla uyuşturucu ele geçirildiğini, bu başarıda polis ve jandarmada branşlaşmış narkotik birimlerinin büyük payı olduğunu ifade etti.

Edirne'de 3,5 yıl önce göreve başladığında uyuşturucu satıcılarıyla ilgili şikayetler aldığını ve bununla mücadele ettiklerini dile getiren Canalp, "Polisimiz ve jandarmamız kendini yeniden motive etti. Yeniden organize etti. Çok seri şekilde biz uyuşturucu satıcılarını yakalamaya başladık. Edirne polisi, yakalamış oldukları uyuşturucu miktarıyla bir yıl içerisinde büyükşehir olmayan iller kategorisindeki 51 ilin içerisinde Türkiye'nin birincisi oldu. Aynı yıl jandarmamız da yakalamış oldukları uyuşturucu miktarıyla Türkiye'nin en iyi ikinci performansını sergileyen kolluk teşkilatı oldu." dedi.

"Teknoloji bağımlığıyla mücadele önemli"

Vali Canalp, teknoloji bağımlılığıyla mücadelenin de önemli olduğunu, gençlerin ve hatta yetişkinlerin saatlerce telefonda vakit geçirdiğini aktararak, "Gençler TikTok'ta vakit geçirmeye bayılıyorlar. Sadece gençlerimiz değil, bazen yetişkinlerimiz de saatler boyunca ellerinde cep telefonuyla bir şekilde teknoloji bağımlısı olmuş haldeler." dedi.

Ebeveynlerin çocuklarının ne kadarlık zamanı telefonda geçirdiğinin takip etmeleri gerektiğine vurgu yapan Canalp, şöyle sürdürdü:

"Bazen kendi verilerinize de bir bakın ve eğer makul saatlerin çok daha ötesinde ortalama zaman geçirdiğinizi düşünüyorsanız lütfen hiç kimse çekinmesin. Evlatlarımızın da kendimizin de teknoloji bağımlısı olduğunu kabul edelim. Yapacağımız pek çok şey bu kabullenmeden daha sonra gelir. Bu sadece teknolojik bağımlılıkla ilgili bir konu değil elbette uyuşturucuyla mücadele söz konusu olduğu zaman da yine aynı şekilde bu şekildeki bir kabullenme mutlaka ki temel başlangıç noktalarımızdan bir tanesi olmak zorundadır."

Vali Canalp, bağımlılıklarla topyekun mücadele edilerek Avrupa ülkelerinin yaşadığı sorunların benzerlerinin yaşanmayacağını kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım da 3 gün sürecek çalıştayın uyuşturucu, alkol, tütün ve davranışsal bağımlılıklarla mücadele olmak üzere 4 başlık altında düzenleneceğini belirtti.

Çalıştaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Albülkadir Seri, kurum müdürleri ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Ekrem Canalp, Uyuşturucu, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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