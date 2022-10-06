Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

06.10.2022 10:22
Edirne'den kısa kısa

Edirne'de, "Balkanların Fethinde Gazi Dervişler" söyleşisi düzenlendi.

Edirne'de, "Balkanların Fethinde Gazi Dervişler" söyleşisi düzenlendi.

Cem Vakfı Edirne Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarihçi, Prof. Dr. Haşim Şahin, Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, Balkanlar'ın fethine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Şahin, Edirnelilerle buluşmaktan memnun olduğunu başka etkinliklerde de tekrar gelmek istediğini belirtti.

Cem Vakfı Edirne Şube Başkanı Sadık Bektaş da Şahin'e sunumundan dolayı teşekkür etti.

Söyleşinin ardından Şahin, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve söyleşiyi dinleyenlere Dervişler, Fakihler, Gaziler isimli kitabını imzaladı.

Söyleşiyi, Enez Kaymakamı Cafer Ekinci, Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, MHP İl Başkanı Zakir Tercan, akademisyen tarihçi yazar Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan, öğretim üyesi Dr. Şahin Kılıç, Cem Vakfı Çorlu Şube Başkanı Dr. Muzaffer Birdal ve vatandaşlar katıldı.

Pasta ve sunum atölyesi açılacak

Edirne Belediyesi ve Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde pasta ve sunum atölyesi düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce düzenlenen Edirne Akademi'nin pasta ve pasta sunumu atölyesi ile vatandaşlara hizmet vereceği ifade edildi.

Edirne Belediyesi Edirne Akademi ve Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde açılacak atölyeye kayıtların başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"512 saatlik bir kurs ile Edirne'de yaşayan vatandaşlarımıza pasta ve pasta sunumu konusunda deneyim kazandırmayı amaçlayan program kontenjanlar ile sınırlı olacak.

Edirne Belediyesi Fatma Şakir Memik Kadın Merkezi'nde düzenlenecek ve Sema Örgün tarafından verilecek kurslar için 0284 213 41 02 numaralı hattı arayarak, bilgi alabilir ve kayıt yaptırabilirsiniz."

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Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Edirne Belediyesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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