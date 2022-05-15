Edirne'de bedava ciğer izdihamı - Son Dakika

Edirne'de düzenlenen festivalde bedava dağıtılan ekmek arası tava ciğerden alabilmek için sıcak havaya rağmen sıraya giren vatandaşlar izdiham oluşturdu. Ciğer almak için birbirleriyle yarışan vatandaşlar ile zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

"Edirne'ye gel, ciğerimi ye" temasıyla gerçekleştirilen 10. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nde vatandaşlara ücretsiz tava ciğer dağıtıldı. Ustalar ciğer yetiştirmeye çalışırken, vatandaşlar ise sıcak havaya rağmen ekmek arası ciğer alabilmek için saatlerce uzun kuyrukta bekledi. Bazı vatandaşlar güneşten korunmak için başına karton ve gazete kağıdı koyarken, bazıları ise yelpaze ile serinlemeye çalıştı.

Edirne'nin tarihi tava ciğeri Saraçlar Caddesi'nde vatandaşlara ücretsiz dağıtılınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Ciğer almak için birbirleriyle yarışan vatandaşlar ile zabıta ekipleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Vatandaşlar organizasyon eksikliği sebebiyle Edirne Belediyesi'ne sitem etti.

Caddeye konulan stantlardan ciğerleri almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. Yoğun kalabalığı sıraya sokmak isteyen zabıta ekipleri vatandaşlara tepki gösterdi. Binlerce kişinin sıraya girdiği, bazı vatandaşların da ezilme tehlikesi geçirdiği anlarda ciğer almak isteyen vatandaşlar arasında izdiham yaşandı. 1,5 ton tava ciğer dakikalar içinde tükendi.

"ORGANİZE YOK, HERKES BİRBİRİNİN ÜSTÜNE ÇIKIYOR"

İstanbul'dan festivale gelen Zeynep Çakmak, 1 buçuk saat sırada beklemesine rağmen hiç ilerleme olmadığını hal kırıklığına uğradığını belirterek, "Organize yok, kimse kimseyi dinlemiyor. Kimse ilgilenmiyor. Herkes birbirinin üstüne çıkıyor. Çok üzüldüm. Önemli olan ciğer yemek değil bu hazzı tatmaktı benim için ama çok hayal kırıklığına uğradım. Herkes kendi halinde biraz oraya biraz buraya koşturuyorlar. Nerede bu zabıtalar tek sıra olması gerekmiyor mu? Bu haksızlık. Sonunu görmek istedim" dedi.

"BÖYLE REZİLLİK GÖRMEDİM, EDİRNE'YE HİÇ YAKIŞMADI"

Edirneli vatandaşlardan Mutlu Sönmezocak, "Böyle bir rezillik görmedim, yaşlılar ve çocuklar eziliyor. Suriyeli kadar değerimiz yok. Bir CHP'li olarak bu belediyenin böyle yapmasına çok üzüldüm. 2-3 sıra yapması lazımdı. Yazık bu rezilliğimize. Şekerim, tansiyonum var. Fenalık geçirdim. 10 liralık ciğer için çok ayıp. Edirne'ye hiç yakışmadı" diye konuştu.

45 yıldır Edirne'de yaşadığını ve böyle bir rezalet görmediğini belirten Edirneli vatandaş Emine Eren, "İftarda yemek verildi, böyle bir şey yaşanmadı. Herkes karnını doyurdu. Bu şimdi orası bomboş. Şuan burada kuyruk dolu. Yaşlılara ve çocuklara öncelik verilmeli. Böyle bir organizasyon olmamalı. Edirne'nin yüz karası mı bu. Bir daha da böyle bir şey yapmasınlar" dedi.

(Özlem Ceylan - Mehmet Basmacı/İHA)