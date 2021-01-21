Şüpheliler K.S. ve İ.B, hakkında soruşturma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, rutin kontrolleri esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Edirne 'de yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen pomerian cinsi 7 köpek yavrusuna el konuldu.

Son Dakika › Güncel › Edirne'de bir araçta pomerian cinsi 7 köpek yavrusu yakalandı - Son Dakika

FIFA ve kıta federasyonları, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımları tüm turnuvalardan men edecek