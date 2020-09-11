G.T.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Büfenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin G.T. ve A.K. olduğunu belirledi.

Edirne 'nin Keşan ilçesinde bir büfeden yapılan hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son Dakika › Güncel › Edirne'de büfeden yapılan hırsızlık kameraya yansıdı - Son Dakika

Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı

Kaplumbağayı ezmemek için frene basıp takla atan motosikletli, hayatını kaybetti

Polis de bunu yaparsa! Karantinada olması gereken emniyet mensubu, meslektaşlarına yakalandı