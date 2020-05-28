Edirne'de çiftçileri dolu vurdu - Son Dakika

Edirne'de çiftçileri dolu vurdu

EDİRNE - Edirne'nin bağlı Uzunköprü ilçesine bağlı çöpköy mahallesinde etkili olan dolu yağışı en çok çiftçileri etkiledi. Bayramı moral bozukluğu ile geçiren çiftçiler, yetkililerden zararlarının karşılanmasını istedi.

Edirne'nin bağlı Uzunköprü ilçesine bağlı çöpköy mahallesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı kenti beyaza bürürken birçok noktada su taşkınlarının yaşanmasına neden oldu.

Mahalle halkı dolu yağışından nasibini alırken, durumdan en çok etkilenen kesim ise çiftçiler oldu. Tarlalarını ekip, gübrelerini veren ve hasat zamanını bekleyen çiftçiler, her biri fındık büyüklüğünde olan dolu yağışı nedeni ile ne yapacağını şaşırdı.

Çiftçiler en çok hasarın buğday tarlalarında olduğunu ifade ederken tarlada yeni çıkmaya başlayan ayçiçeklerinin de dolu yağışından olumsuz etkilendiğini söyledi.