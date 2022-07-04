Alınan bilgiye göre, Paşayiğit Mahallesi ile Karacaali köyü arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Paşayiğit, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika

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