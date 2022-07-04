Edirne'de çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika
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Edirne'de çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü

04.07.2022 14:55
Edirne'de çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü

Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Paşayiğit Mahallesi ile Karacaali köyü arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri görenler, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

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Keşan'da 2 hektar orman yandı Keşan'da 2 hektar orman yandı
Kaynak: AA

Paşayiğit, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika
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