Edirne'de Dondurucu Soğuk Hayatı Etkiliyor

17.01.2026 17:56
Edirne'de eksi derecelere düşen hava sıcaklıkları, hafta sonu kalabalığını azalttı ve esnafı etkiledi.

Edirne'de hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesiyle birlikte dondurucu soğuk kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Hafta sonu olmasına rağmen kentin en işlek noktalarından biri olan Saraçlar Caddesi'nde beklenen yoğunluk oluşmadı. Soğuk hava hafta sonu yoğunluğunu düşürdü.

"Edirne karasal iklimin sert günlerinden birini yaşıyor"

Vatandaşlardan Turan Şallı, Edirne'nin karasal iklimin etkisi altında olduğunu belirterek, "Bugün cumartesi, hafta sonu. Edirne karasal iklimin etkisi altında. Karasal iklim; yazları çok sıcak, kışları ise oldukça soğuk geçer. Bugün de bu iklimin sert bir gününü yaşıyoruz. Normalde hafta sonları kalabalık olan bu alanlarda maalesef çok az sayıda vatandaş var. Bunlar mevsimsel olaylar; bazen hava düzelir, bazen kar yağar, bazen yağmur olur. Önemli olan insanların güzel günleri neşeyle yaşayabilmesi" dedi.

Vatandaşlar soğuktan şikayetçi

Vatandaşlardan Ali Binkay ise soğuk havanın günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, "Bugün mutsuzuz, işe bile gidemedik. Çalışmayan bir kesim var. Soğuk olmasına rağmen biraz hava almak için burayı tercih ettik. Hava sıcaklığı şu anda oldukça düşük" ifadelerini kullandı.

Esnaf soğuk havanın etkisini hissediyor

Soğuk hava esnafı da olumsuz etkiledi. Balıkçı esnafı Ahmet Baran, hava sıcaklığının eksi 2-3 derece civarında olduğunu belirterek, "Soğuk hava nedeniyle balık satışları biraz yoğunlaştı ama yine de beklediğimiz gibi değil. İnsanlar bu havada 'balık bayattır' diye düşünerek almaktan çekiniyor. Bulgar müşterilerimiz de eskisi kadar gelmiyor. O yüzden satışlar azaldı" dedi.

Kapalı alanlar tercih edildi

Esnaftan Fatih Gizer ise kış şartlarının çarşıyı etkilediğini vurgulayarak, "Kış tamamen geldi. Soğuk hava insanları çok etkiliyor, dışarı çıkmıyorlar. Zaten turist yok. Biz de çarşıda ısınmaya çalışıyoruz. Gelenler genellikle kapalı mekanları tercih ediyor" şeklinde konuştu.

Bir diğer esnaf ise müşterilere hizmet verebilmek için sobaları yaktıklarını belirterek, "Müşterilere hizmet verebilmek için sobalar yakıyoruz ama bu da yeterli olmuyor. Soğuk gerçekten çok etkili" dedi.

Pazar kapalı, alışveriş Saraçlar'da devam etti

Öte yandan Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen vatandaşların, pazarın kapalı olmasına rağmen Saraçlar Caddesi ve kapalı alışveriş alanlarında ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiği görüldü. - EDİRNE

Kaynak: İHA

