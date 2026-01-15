Edirne’de Emekliler Yüksek Maaş Talep Etti

(EDİRNE) - Edirne'de emekliler, en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin kanun teklifine tepki gösterdi. Tüm Emeklilerin Sendikası Edirne Temsilcisi Hasan Kılıç, "Emekliler sadaka değil, gasbedilen haklarını istemektedir. Taleplerimiz tüm emeklilere seyyanen 20 bin lira zam verilmelidir. En düşük emekli aylığı, en düşük memur maaşına eşitlenmelidir" dedi.

Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde toplanan Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, emekli maaşlarını protesto etti. "Bugün TBMM'de görüşülmesi planlanan yasa, milyonlarca emeklinin yaşam koşullarını doğrudan etkilemektedir" diyen Tüm Emeklilerin Sendikası Edirne Temsilcisi Hasan Kılıç, şunları söyledi:

"Bugüne kadar Meclis'ten geçen düzenlemeler, emeklilerin gerçek sorunlarına çözüm üretmemiştir. AKP ve MHP iktidarı, emeklileri açlık sınırının altındaki maaşlara, sefalet ücretine mahkum etmiştir. Bu sefalet ücreti kalıcı hale getirilmiştir. Kendilerine reva görülen aylıklar yoksulluk değil, açlık düzeyindedir. Sefalet ücretidir. Bu durum bir ekonomik zorunluluk değil, bilinçli bir siyasal tercihin sonucudur. Açlık sınırının altına itilmiş emekli maaşları; sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan zorluklar ile artan barınma ve gıda maliyetleri teknik sorunlar değil, doğrudan yaşam hakkının ve insan onurunun ihlalidir.

"Emeklilerin sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkı tanınmalıdır"

2 Ocak'tan bu yana dile getirdiğimiz talepler bugün de geçerlidir. Emekliler sadaka değil, gasbedilen haklarını istemektedir. Meclis'te görüşülecek yasadan beklentimiz; emeklileri açlığa mahküm eden bu düzenin sürdürülmemesi ve insanca yaşamı esas alan gerçek bir düzenlemenin hayata geçirilmesidir. Taleplerimiz tüm emeklilere seyyanen 20 bin lira zam verilmelidir. En düşük emekli aylığı, en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. Enflasyon kayıpları tam olarak telafi edilmeli ve refah payı eklenmelidir. Sağlık hizmetleri ücretsiz ve erişilebilir hale getirilmelidir. Emekliler için barınma ve kira desteği sağlanmalıdır. Emeklilerin sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkı tanınmalıdır."