Edirne'de FETÖ'cüleri Yunanistan'a kaçıran 3 organizatör tutuklandı

EDİRNE'de polis FETÖPDY terör örgütü üyelerini Yunanistan'a kaçıran kişilerin evlerine düzenlediği operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan tutuklandı.

Edirne Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarla kentte FETÖPDY terör örgütü üyelerini Yunanistan'a kaçmalarına yardım eden Ö.E., T.Ü. ve Ö.Z.'yi takibe aldı. İstanbul bağlantılı çalışan ve kişi başı bin ila 2 bin Euro ile Yunanistan' a kaçıran insan tacirleri polisin teknik takibine takıldı. Ekippler eş zamanlı operasyonla şüphelileri evlerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından elleri kelepçeli şekilde, Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece, 'göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan' Ö.E., T.Ü. ve Ö.Z., tutuklanıp ceza evine kondu. Öte yandan yürütülen operasyonda cezaevinde başka bir suçtan tutuklu bulunan H.H.'ninde FETÖPDY üyesi teröristleri kaçmalarına yardım etmek suçundan suçlu bulunduğu öğrenildi.

Edine Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, FETÖPDY terör örgütü üyelerinin yurt dışına kaçmalarına yardım edenlerin yakalanmalarına karşı çalışmaların devam edeceği ifade edildi