Edirne'de 227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi - Son Dakika
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Edirne'de 227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi

06.08.2022 17:20
Edirne'de 227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi

Edirne'de güvenlik güçlerince yakalanan 227 Afganistan uyruklu göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Edirne'de güvenlik güçlerince yakalanan 227 Afganistan uyruklu göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Edirne'de düzensiz göçle mücadele faaliyetleri çerçevesinde jandarma ekiplerince yakalanan 227 Afganistan uyruklu göçmen, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere jandarma eşliğinde otobüslerle İstanbul Havalimanı'na gönderildi. Afgan göçmenlerin charter seferi ile ülkelerine gönderileceği belirtildi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Afganistan, İstanbul, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de 227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de 227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi - Son Dakika
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